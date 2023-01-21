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أسطول الجيش الإيراني يتوجه إلى البرازيل

أسطول الجيش الإيراني يتوجه إلى البرازيل
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

يتوجه الأسطول 86 للقوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يضم سفينتي دنا ومكران، إلى البرازيل.

العالم - ايران

وأعلنت بعض المصادر البرازيلية أن الأسطول 86 التابع للبحرية الإيرانية الذي يضم سفينتي دنا ومكران، سوف يرسو في ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل في غضون أيام قليلة.

وكان قائد البحرية بالجيش الإيراني قد اعلن عن تشكيل 3 قيادات محيطية في بحرية الجيش، وقال، لا يوجد سوى مضيقين استراتيجيين في العالم لم نحضر فيهما. هذا العام سنصل إلى واحد منهما ونخطط للذهاب إلى قناة بنما أيضاً.

وفي تصريح له خلال ملتقى الوطني الأول للحضارة البحرية، قال الأدميرال إيراني: أسطولنا البحري موجود في جميع المضايق الاستراتيجية في العالم باستثناء مضيقين، وهذا العام سنذهب إلى أحد المضيقين المتبقيين، كما نخطط للتواجد في مضيق بنما.

وأضاف الأدميرال إيراني: شكلنا ثلاث قيادات خاصة بالمحيطات، منها قيادة المحيط الهندي، وقيادة المحيط الهادي، وقيادة المحيط الأطلسي. اليوم نحن موجودون في المحيطين الهندي والأطلسي وقريبا سنكون موجودين في المحيط الهادئ. المعدات التي ستنضم إلى البحرية في المستقبل تتماشى مع مهمة هذه القيادات الثلاث.

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