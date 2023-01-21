الترفيه في خدمة مخطط بن سلمان لإشغال الرأي العام السعودي

العالم - السعودية

وقالت مجلة (Jacobin) الأمريكية، ونقله موقع (سعودي ليكس) إن محمد بن سلمان استخدم مؤخرا موسيقي البوب الكورية المعروفة باسم (كيبوب) والفرق الشهيرة في هذا المجال؛ لصرف الانتباه عن المشاكل المحلية في بلاده.

وأشارت المجلة إلى أن كوريا الجنوبية ناقشت على مدار عقود ضرورة تنويع واردات الطاقة حيث تعاني الدولة من إدمانها للنفط السعودي، رغم تضررها الشديد من ذلك لا سيما في السبعينيات.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال كوريا الجنوبية تستورد أكثر من 30% من نفطها من المملكة ولا تزال عرضة لصدمات الأسعار والعرض.

وأوضحت المجلة أن لا شيء يجسد الحالة الحالية لعلاقات ومخاوف الدولتين أفضل من رؤية 2030، التي تعد من بنات أفكار الحاكم الفعلي للسعودية وولي عهدها “محمد بن سلمان” والتي تهدف ظاهريا إلى تنويع اقتصاد المملكة وابتعادها عن الاعتماد عن النفط.

وأشارت أن رؤية محمد بن سلمان تنطوي أيضا على بناء مدينة فاخرة مستقبلية “نيوم”، ولكنها حتى الآن سيئة السمعة بسبب إجراءات الترحيل القسري لأفراد القبائل التي تعيش في المنطقة بجانب الاسراف المثير للاشمئزاز الذي يجرى صرفه في مرحلة التخطيط.

وتتضمن الرؤية 2030خصخصة قطاعات الاقتصاد رئيسية؛ الأمر الذي سيؤثر على الدعم الذي يُدفع تقليديًا للمواطنين، ويمكّن العائلة المالكة من تحويل الأموال بسهولة أكبر خارج البلاد في حالة انهيار الأوضاع.

ولفتت إلى أن كوريا الجنوبية شاركت في رؤية 2030 ومشروع نيوم تقريبًا منذ اليوم الأول في عام 2016. لكن الترويج اللامع للمشروع يتناقض مع القلق السياسي من كلا الجانبين.

وفق المجلة فقد واجهت الدولتان أزمات داخلية في 2016-2017، حيث أدى الفساد المستشري إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية في جميع أنحاء كوريا وفي شرق السعودية.

وبحسب المجلة فالشباب، الذين يواجهون منافسة وحشية مدى الحياة في كوريا لمجرد البقاء على قيد الحياة، وتغيير فرص العمل في السعودية بموجب رؤية 2030، يمثلون خطرًا كبيرًا على الاستقرار السياسي في البلدين، لا يزال تهديد الاضطرابات يلوح في الأفق.

وتخفي الإيماءات الدبلوماسية الناعمة الأخيرة مثل جولة فرقة “بلاك بينك” يأسًا متزايدًا للحفاظ على الاستقرار وسط القلق بشأن هذه الاضطرابات الاجتماعية المحتملة.

وذكرت المجلة إن اطناب الأميرة هيفاء بنت محمد نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار لفن البوب الكوري الذي يحظى بشعبية كبيرة الآن في المملكة يتحدث عن حاجة النظام السعودي الملحة لتوفير وسائل الترفيه لشبابه المضطربين بشكل متزايد.