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العميد جلالي: غضب العدو من حرس الثورة ناجم من زعزعة معادلات اميركا بالشرق الأوسط

العميد جلالي: غضب العدو من حرس الثورة ناجم من زعزعة معادلات اميركا بالشرق الأوسط
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الدفاع المدني : إن حقد أعضاء البرلمان الأوروبي لحرس الثورة الاسلامية ناجم عن اقداره الواعي واحباطه مؤامرات اميركا الشرق اوسطية .

العالم - ايران

واشار العميد غلام رضا جلالي ، رئيس منظمة الدفاع المدني إلى العمل الوقح الذي قام به البرلمان الأوروبي في ادراج حرس الثورة الاسلامية في قائمة الارهاب ، واعتبر هذا العمل بانه يكشف عن شرعية هذا الجهاز المقدس والشعبي في طريق الدفاع عن أمن إيران والمنطقة ، وقال ان حماة الإرهاب التكفيري لداعش وزمرة خلق الارهابية والجماعات المناهضة للثورة المسؤولة عن استشهاد الآلاف من أبناء بلادنا الغيارى ، يبادرون الان الى تصنيف جهاز مقدس بانه ارهابي .

الإجراء الأخير للبرلمان الأوروبي اماط اللثام عن الديمقراطية الدموية في الغرب

وذكر أن التهمة الوحيدة لحرس الثورة من وجهة نظر الغرب كانت حياض ايران الاسلامية من المؤامرات المتكررة لواشنطن وتل أبيب وشركائهما الأوروبيين ، وأوضح ان: الإجراء الأخير للبرلمان الاوروبي اماط اللثام عن الديمقراطية الدموية في الغرب التي يكون فيها "الإرهاب الحقيقي" تحت حماية المؤسسات التشريعية والأمنية والتنفيذية ، ومن ناحية أخرى يجري تصنيف الغيارى الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الحفاظ على استقلال ايران الاسلامية وكرامتها في طبق من الاخلاص في خانة الارهاب .

يتبع...

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