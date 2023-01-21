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الجيش الروسي يشن "عمليات هجومية" في منطقة زابوريجيا

الجيش الروسي يشن
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

بعد يوم من فشل حلفاء أوكرانيا في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة، وهو التطور الذي أحبط آمال كييف واضطرّها إلى انتظار إجراء مزيد من النقاشات للحصول على ضوء أخضر من ألمانيا، حثت أوكرانيا، اليوم السبت، حلفاء بلادها على التفكير بشكل "أسرع" في زيادة دعمهم العسكري.

العالم - أوروبا

وأعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، أنه شن "عمليات هجومية" في منطقة زابوريجيا جنوبي وسط أوكرانيا، حسبما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وصرحت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة لأعمال هجومية، تم تحرير خطوط ومواقع مهمة على محور زابوروجيه، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحًا في يوم واحد.

وأضاف بيان الوزارة، اليوم السبت: "في اتجاه زابوروجيه، ونتيجة لعمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع تشكل مكاسب ذات قيمة".

وكشف البيان عن مقتل أكثر من 30 مسلحًا وتدمير مدرعتين وشاحنتي بيك أب ومدافع ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" ومدافع هاوتزر "دي-20".

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الجيش الروسي يشن "عمليات هجومية" في منطقة زابوريجيا

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