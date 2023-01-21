الرئاسة التركية: سماح السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف أمر همجي

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وقال قالن عبر حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "ندين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم، هذه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة كراهية واضحة".

"السماح بهذا الإجراء رغم كل تحذيراتنا هو تشجيع لجرائم الكراهية ومعاداة الإسلام. إن الهجوم على القيم المقدسة ليست حرية بل همجية حديثة".

وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم أمس الجمعة، للأناضول، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.

هذا وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلغاء زيارة نظيره السويدي لأنقرة والتي كانت مقررة في 27 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك على خلفية تنظيم مناصري حزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا تظاهرة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة السويدية ستوكهولم.

هذا ونددت تركيا، يوم الثلاثاء الماضي، بقرار المدعي العام السويدي عدم فتح تحقيق في احتجاجات الأكراد وسط ستوكهولم، والتي شهدت تعليق دمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود إنارة، ووصفته بأنه "غير معقول".