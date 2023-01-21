السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية: قواتنا نفذت عمليات هجومية على محور زابوروجيا (جنوب شرق أوكرانيا) وسيطرت على خطوط ومواقع مهمة

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

علي العمري.. داعية يعاقب لرفضه أن يصبح مرتزقا للنظام السعودي

وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية في برلين تنديدا بإعتقال الشاب آل ربيع

نجل القرني: بعد مرور 6 سنوات من كان المصيب ومن كان المغفّل؟

عادل الكلباني.. النسخة المفضلة لـ"عالم الدين" لدى إبن سلمان

وحيدي: الاتحاد الاوروبي المتهالك سيدفع ثمن تبعيته لأميركا والكيان الصهيوني

شاهد.. أكبر ضفدع في العالم