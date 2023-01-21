علي العمري.. داعية يعاقب لرفضه أن يصبح مرتزقا للنظام السعودي

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وأكد حساب "معتقلي الرأي" على منصة "تويتر" بان "نُحمِّل السلطات مسؤولية الحفاظ على حياة الدكتور #علي_العمري، الذي أصيب بفشل كلوي؛ بسبب تعرُّضه لأشد أنواع التعذيب".

ففي سبتمبر/أيلول 2017، كان اسم “العمري” قد أضحى أحد أبرز الأسماء التي تصدّرت قائمة معتقلي الرأي، إذ نظر إليه محمد بن سلمان ونظامه السياسي باعتباره أحد أخطر الدعاة في المملكة، وباتت صورته مع سلمان العودة وعوض القرني مترافقة للتعبير عن الثلاثة المتهمين بالإعدام لتهديد أمن المملكة.

وکثرت الأخبار الواردة التي تفيد بتعرض العمري لانتهاكات كحال عدد من الرموز الدَّعوية المعتقلة في سبتمبر/أيلول 2017» انتهاكات مثل الضرب والصعق الكهربي، وإطفاء السجائر في جسده، و”الإيهام بالغرق، وتقييده وتثبيته على الأرض”.