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متحدث الخارجية الايرانية: الرأي العام الاسلامي يتوقع من الحكومة السويدية الحد من تكرار مثل هذه الاعمال المعادية للاسلام ومعاقبة مرتكبيها

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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