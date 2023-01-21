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شاهد..رسالة الشيخ سلمان العودة للشعب الفلسطيني

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "سعوديون مع الاقصى" على صفحته في "تويتر" مقطع فيديو للشيخ سلمان العودة يوجه فيه رسالة إلى الشعب الفلسطيني.

العالم - السعودية

وكتب حساب "الشيخ سلمان العودة في رسالة إلى اخواننا في فلسطين".

واعتقلت السلطات الشيخ "العودة" يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة اعتقالات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

وسبق أن طالبت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإعدام معتقلين، بينهم "العودة" (64 عاما)، بتهمة "الخروج على ولاة الأمر"، بينما تجرى محاكمته في جلسات سرية لا تحضرها وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية.

وكانت حسابات حقوقية عبر "تويتر"، بينها "معتقلي الرأي"، قد ذكرت مؤخرا أن السلطات السعودية استغلت انشغال العالم بأزمة "كورونا" لشن حملة اعتقالات جديدة، شملت عددا من الأكاديميين والدعاة؛ من بينهم "إبراهيم الدويش"، وهو داعية وأستاذ بجامعة القصيم، والناشط الإعلامي "راكان العسيري"، والناشط الإعلامي والداعية الشاب "محمد الجديعي".

ويقبع العديد من النشطاء ومنتقدي ولي العهد السعودي،"محمد بن سلمان"، في السجن، ويخضع بعضهم لمحاكمات منذ عام 2017، وذلك بتهمة مخالفة آراء ابن سلمان، أو لمجرد الإفصاح عن آرائهم الخاصة.

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