السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رد فعل رؤساء السلطات الثلاث على خطوة الاتحاد الأوروبي ضد حرس الثورة

رد فعل رؤساء السلطات الثلاث على خطوة الاتحاد الأوروبي ضد حرس الثورة
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر رؤساء السلطات الثلاث الإجراء الأخير للاتحاد الأوروبي بانه جزء من الحرب الهجينة ضد الشعب الإيراني والنظام الإسلامي وأكدوا أن حرس الثورة الإسلامية جزء من القوة العسكرية للجمهورية الإسلامية التي سطرت في سجلها اللامع على ما يزيد من اربعة عقود خدمات جديرة بالتقدير في الدفاع عن حياض إيران الشامخة .

العالم - ايران

وجرى خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث اليوم السبت الذي عقد بضيافة رئيس الجمهورية آية الله سيد ابراهيم رئيسي وبحضور رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجيئي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بحث اهم القضايا ومواضيع البلاد .

وندد رؤساء السلطات الثلاث في هذا الاجتماع بقرار البرلمان الأوروبي بشأن حرس الثورة الإسلامية ، معتبرين أنه جزء آخر من إجراءات الحرب الهجينة ضد الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية الايرانية.

وفي إشارة إلى هزيمة الأعداء وفشلهم في الحرب الإعلامية والنفسية والاقتصادية ، في ظل يقظة الشعب وحضوره الواعي في ميدان دعم الثورة وإنجازات النظام الإسلامي ، أكد رؤساء السلطات الثلاث ان حرس الثورة جزء من القوة العسكرية والقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية التي سطرت في سجلها اللامع على ما يزيد من اربعة عقود خدمات جديرة بالتقدير في الدفاع عن حياض إيران الشامخة .

كما تم التأكيد في هذا الاجتماع على النهوض بالأهداف التنموية للبلاد بالتنسيق والتعاون بين السلطات الثلاث وجميع اركان النظام الاسلامي .

روابط ذات صلة

البرلمان الإيراني يدرس الرد على الخطوة الاوروبية ضد الحرس الثوري

قائد الحرس الثوري محذرا الاوروبيين: لا تكرروا اخطاءكم السابقة 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 21-01-2023

بالفيديو.. متطرّف سويدي يحرق القرآن الكريم أمام السفارة التركية بستوكهولم

ما هي فوائد ومضار الرمان؟

الاحتلال الاسرائيلي وعقدة العلم الفلسطيني

ملخص مع الحدث ما حقيقة قرب التطبيع السعودي مع الكيان والخطوات التمهيدية له؟

المطران حنا یعلن انضمامه إلى الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا