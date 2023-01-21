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القبض على إرهابيتين بديوان الحسبة في داعش بكركوك

القبض على إرهابيتين بديوان الحسبة في داعش بكركوك
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، القبض على إرهابيتين مطلوبتين وفق المادة 4 إرهاب.

العالم - العراق

وقالت المديرية في بيان: "بهمة عالية وجهد استخباري مميز لشعبة استخبارات وأمن الفرقة الرابعة عشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السادس والتسعين، تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة، أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيتين مطلوبتين للقضاء وفق أحكام المادة(4 إرهاب) تعملان ضمن شبكة مكونة من 4 نساء تقوم باستلام الكفالات وتوزيعها على نساء وذوي عناصر عصابات داعش ضمن قاطع الزاب والحويجة وكذلك تقوم هذه الشبكة بمواجهة عناصر داعش في أماكن مختلفة".

وأضافت، أن" مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على بقية الشبكة مسبقاً، وقد جرى تسليمهن إلى جهة الطلب أصوليا".

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