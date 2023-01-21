استمرار التظاهرات الحاشدة احتجاجاً على مشروع التقاعد في فرنسا

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ولفت المصادر إلى أنّ "جزءاً من المشاركين في تظاهرات اليوم، هم من فئة الشباب"، مضيفاً أنّ "الحكومة الفرنسية لم تبدِ حتى الآن أي نية على التراجع عن مشروع رفع سن التقاعد".

وتحدث المصادر عن إضرابات في العديد من القطاعات في باريس، بعد غدٍ الاثنين تزامناً مع اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي.

كذلك، أكد أنّ هناك انتقادات واسعة في الشارع الفرنسي لدعم الحكومة الفرنسية، لكييف على حساب حقوق المتقاعدين.

وشارك آلاف الفرنسيين، يوم الخميس، في يوم احتجاجي كبير بإضرابات وتظاهرات في كل أنحاء البلاد، وذلك بدعوة من النقابات العمالية، رفضاً لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يريده ماكرون.

ويبدو أنّ فرنسا ستواجه موجة ثانية من الاحتجاجات بعدما اتفقت النقابات الفرنسية الرئيسية الثماني على موعد جديد للتعبئة ضد إصلاح المعاشات التقاعدية في 31 كانون الثاني/يناير، وفقاً لعدة مصادر نقابية.