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ضبط شحنة اسلحة عند الحدود الجنوبية الغربية لايران

ضبط شحنة اسلحة عند الحدود الجنوبية الغربية لايران
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد مقر كربلاء الإقليمي للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في جنوب غرب ايران ، عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة في الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.

العالم - ايران

وصرح العميد أحمد خادم سيد الشهداء ، قائد مقر كربلاء الإقليمي ، للصحافيين مساء اليوم السبت انه في سياق صون وحماية حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومكافحة تهريب الأسلحة عند النقاط الحدودية ، نجح منتسبي الامن في مقر كربلاء الإقليمية ومقر حضرة أبو الفضل (عليه السلام) ومن خلال اجراء مشترك ورصد استخباري للمعابر والطرق الحدودية بتحديد قافلة تهريب الأسلحة وضبط الشحنة

واضاف: ان المقر الاقليمي لكربلاء نجح اليوم في اكتشاف كمية كبيرة من الاسلحة في ظروف جوية صعبة للغاية وغير مواتية ، على المعابر الحدودية جنوب غرب البلاد.

وقال قائد مقر كربلاء الاقليمي: تم رفع دعوى قضائية بهذا الشأن ، وسيتم عرض المضبوطات والموقوفين على القضاء.

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ضبط شحنة اسلحة عند الحدود الجنوبية الغربية لايران

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