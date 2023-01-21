ضبط شحنة اسلحة عند الحدود الجنوبية الغربية لايران

العالم - ايران

وصرح العميد أحمد خادم سيد الشهداء ، قائد مقر كربلاء الإقليمي ، للصحافيين مساء اليوم السبت انه في سياق صون وحماية حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومكافحة تهريب الأسلحة عند النقاط الحدودية ، نجح منتسبي الامن في مقر كربلاء الإقليمية ومقر حضرة أبو الفضل (عليه السلام) ومن خلال اجراء مشترك ورصد استخباري للمعابر والطرق الحدودية بتحديد قافلة تهريب الأسلحة وضبط الشحنة

واضاف: ان المقر الاقليمي لكربلاء نجح اليوم في اكتشاف كمية كبيرة من الاسلحة في ظروف جوية صعبة للغاية وغير مواتية ، على المعابر الحدودية جنوب غرب البلاد.

وقال قائد مقر كربلاء الاقليمي: تم رفع دعوى قضائية بهذا الشأن ، وسيتم عرض المضبوطات والموقوفين على القضاء.