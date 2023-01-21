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أوكرانيا: لا نستطيع القول إن مسيرات الروسية إيرانية الصنع

أوكرانيا: لا نستطيع القول إن مسيرات الروسية إيرانية الصنع
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني إن أوكرانيا لا تستطيع القول ان المسيرات الروسية الإنتحارية هي إيرانية الصنع.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال إيفان تشيزيفسكي، أحد مسؤولي المكتب المدعي العام:" لا يستطيع المحققون الأوكرانيون التأكيد بشكل موثوق على إنتاج طائرات انتحارية روسية في إيران. لا يمكننا القول بعد ما إذا كانت هذه الطائرات بدون طيار إيرانية أم لا".

يذكر ان طهران قد رفضت الادعاءات بشأن نقلها طائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، مؤكدة أن هذه المزاعم لا اساس لها وطالبت كييف بتقديم وثائق تثبت هذه المزاعم التي لا علاقة لها بقرار مجلس الأمن حول الاتفاق النووي.

كما وانه وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة في أوكرانيا والمزاعم التي أطلقها بعض المسؤولين في هذا البلد ، والقاضية بأستخدام المسيرات الإيرانية التي تم تسليمها إلى روسيا قبل سنوات في الحرب ضد أوكرانيا ، وقال وزير الخارجية الايراني : "نحن كنا ولازلنا نعارض بقوة الحرب وتسيلح اي من طرفي الحرب ، وقد طلبنا من السلطات الأوكرانية تقديم وثيقة تتعلق باستخدام المسيرات الإيرانية في الحرب في أوكرانيا.

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