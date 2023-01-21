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القائد النخالة يُعزي بشهداء جنين ويهنئ بسلامة القيادي أبو زينة

القائد النخالة يُعزي بشهداء جنين ويهنئ بسلامة القيادي أبو زينة
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، التعازي والمواساة لعائلة الشهيد، أدهم جبارين، القائد الميداني في كتيبة جنين – سرايا القدس، والمدرس الشهيد جواد بواقنة، اللذين ارتقيا خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين يوم الخميس الماضي.

العالم - فلسطين

وعزَّى القائد النخالة عائلة الشهيد القائد أدهم جبارين مشيداً بسيرته الجهادية ودوره الميداني البارز في التصدي لقوات الاحتلال، وسجل تضامنه مع عائلة الشهيد المدرس جواد بواقنة الذي قدَّم موقفاً فدائياً مشهوداً أمام شعبه.

كما هنأ الأمين العام النخالة القيادي المجاهد الشيخ خالد أبو زينة "أبو صالح"، بسلامته واطمأن عليه عقب فشل محاولة اعتقاله على يد قوات الاحتلال التي اقتحمت منزله، وداعياً بالإفراج عن نجله المعتقل.

من جهتهم، عبَّر أهالي الشهداء عن تقديرهم لهذه التعزية والمواساة من الأمين العام القائد زياد النخالة، كما شكر القيادي أبو صالح أبو زينة اتصال القائد أبو طارق واطمئنانه عليه.

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القائد النخالة يُعزي بشهداء جنين ويهنئ بسلامة القيادي أبو زينة

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