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الداخلية الليبية تستكمل الاستعدادات الأخيرة لعقد مؤتمر وزارة الخارجية العرب

الداخلية الليبية تستكمل الاستعدادات الأخيرة لعقد مؤتمر وزارة الخارجية العرب
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا عن الاستعدادات لاحتضان العاصمة طرابلس اجتماع تشاوري لوزارء الخارجية العرب، تمهيديا لاجتماع عادي مقرر في القاهرة الشهر المقبل.

العالم - ليبيا

ولم تعلن مصر عن مستوى تمثيلها في الاجتماع وسط أنباء عن غياب محتمل لوزراء عرب عن الاجتماع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان بأنه سيجري إغلاق بعض الطرق من المطار حتى مكان انعقاد المؤتمر، لكن حركة الطيران ستكون اعتيادية.

وأعلنت عن تشكيل غرفة أمنية للمراقبة لضمان إنجاح الاجتماع.

ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، بحسب مصدر دبلوماسي.

من جهتها، نشرت مديرية أمن طرابلس صورا لآخر الاستعدادات في شوارع العاصمة لاستضافة اجتماع الوزراء العرب.

وفي وقت سابق، أعلنت مراقبة التربية والتعليم بطرابلس المركز بقاء جداول الامتحانات كما هي عليه، وترحيل جدول امتحان يوم الأحد إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا.

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الداخلية الليبية تستكمل الاستعدادات الأخيرة لعقد مؤتمر وزارة الخارجية العرب

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