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هذا القرار الذي دفع أعضاء حكومة نتنياهو أمثال بن غفير وسيموريتش بحماية شرطة الاحتلال لأقتخامها ودعوتهم لتنفيذ قرار المحكمه لصالح أقامة مخطط استيطاني يفصل جنوب الضفة عن وسطها وجنوبها.



أهالي منطقة الخان الاحمر لصد هذا الاقتحام والوقوف أمام الاخلاء نظموا أعتصام بحضور المؤسسات الفلسطينية وفعاليات القدس الذين حذرو من خطورة تنفيذ الاخلاء والذي يعد أنفجار لكل المشهد الفلسطيني.



ويعتبر قرار أخلاء العائلات الفلسطينية من الخان الاحمر أتفاق الاحزاب اليمينة المتطرفه مع رئيس حكومة الاحتلال على تنفيذة ك شرط لدخول والبقاء بهذة الحكومة التي تسعى لأرضاء اليمين داخل الكيان المحتل.

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