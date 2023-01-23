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فلسطينيون يحتشدون في"الخان الأحمر"لمنع ترحيل سكانه

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

من جديد تعود قضية ترحيل البدو الفلسطينيين القاطنين بخان الاحمر قضاء القدس المحتلة للصورة، والذي أقرت ما يعرف بالمحكمة العليا الاسرائيلية بوجوب أخلائهم من مضاربهم التي يتواجدون بها منذ عشرات الاعوام.

العالم - مراسلون

هذا القرار الذي دفع أعضاء حكومة نتنياهو أمثال بن غفير وسيموريتش بحماية شرطة الاحتلال لأقتخامها ودعوتهم لتنفيذ قرار المحكمه لصالح أقامة مخطط استيطاني يفصل جنوب الضفة عن وسطها وجنوبها.

أهالي منطقة الخان الاحمر لصد هذا الاقتحام والوقوف أمام الاخلاء نظموا أعتصام بحضور المؤسسات الفلسطينية وفعاليات القدس الذين حذرو من خطورة تنفيذ الاخلاء والذي يعد أنفجار لكل المشهد الفلسطيني.

ويعتبر قرار أخلاء العائلات الفلسطينية من الخان الاحمر أتفاق الاحزاب اليمينة المتطرفه مع رئيس حكومة الاحتلال على تنفيذة ك شرط لدخول والبقاء بهذة الحكومة التي تسعى لأرضاء اليمين داخل الكيان المحتل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. فلسطينيون يحتشدون في"الخان الأحمر"لمنع ترحيل سكانه

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