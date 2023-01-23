المرجعية الدينية في النجف تندد بجريمة إحراق القرآن الكريم بالسويد

العالم - مراسلون

هذه المعطيات شكلت محور استنكارا وادانة من قبل عدد من مكاتب المرجعيات الدينية في النجف الاشرف.

ممثلو مكاتب المرجعية الدينية في النجف الاشرف طالبوا حكومات البلدان الاسلامية بالتحرك ضد المواقف المسيئة وتدويلها لجعلها قضية رأي عام يوقف المشروع الغربي في النيل من مقدسات المسلمين ويضع سياساتها الهجينة امام المسائلة القانونية في المجتمع الدولي.

فيما عد مراقبون هذه الممارسات و الافعال الشاذة منطلقا لاشاعة الحقد و الكراهية بين مختلف شعوب العالم داعين اصحاب الفكر والعقلاء من الجانب الفرنسي والمجتمع الاوروبي لاتخاذ موقف جاد، برفض تلك التصرفات الدنيئة المسيئة للاسلام والمسلمين.

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