الغرب ينتهك المقدسات الاسلامية، ودول تحالف العدوان تطعن مرتزقة الجيش السوداني

العالم - بانوراما

الأمر الذي أثار غضب المسلمين في العالم، وبينهم تركيا التي استدعت السفير السويدي، وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة، وألغت زيارة لوزير الدفاع السويدي الى أنقرة.



وفي ملفه الثاني سيتناول.. رفع مئات العسكريين السودانيين دعاوى قضائية ضد قادتهم، مطالبين باستحقاقاتهم المالية جراء مشاركتهم في العدوان على اليمن الى جانب السعودية والإمارات.

وأكد هؤلاء أن مشاركتهم جاءت بأوامر من القيادة العسكرية دون رغبة منهم. ويرفض الشارع السوداني مشاركة الخرطوم في العدوان على اليمن باعتباره شعبا مسلما.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.