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عائلة الأسير الفلسطيني المحرر ماهر يونس: شرطة الاحتلال احتجزت ماهر مساء أمس ثم أفرجت عنه

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

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