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استقالة مرتقبة لكبير موظفي البيت الأبيض

استقالة مرتقبة لكبير موظفي البيت الأبيض
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن رون كلاين كبير موظفي البيت الأبيض، يعتزم تقديم استقالته خلال الاسابيع المقبلة.

العالم - الأميرکيتان

وحسب ما أوردته الصحيفة، من المتوقع أن يتنحى كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين عن منصبه خلال الأسابيع المقبلة، لتكون بذلك أهم استقالة تشهدها إدارة بايدن منذ توليه منصبه قبل عامين، وهي الإدارة التي اعتبرت مستقرة نسبيا قياسا بإدارات سابقة.

وكان كلاين أخبر زملاءه سرًا أنه يعتزم الاستقالة منذ انتخابات التجديد النصفي، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، وقد بدأ البحث عن بديل له منذ ذلك الحين. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم بالفعل اختيار خليفة له أو متى سيعلن كلاين استقالته رسميًا.

ومع ذلك، أخبرت المصادر الصحيفة أن الإعلان عن الاستقالة سيتم على الأرجح في أعقاب الخطاب عن حالة الاتحاد الذي سيلقيه بايدن الشهر المقبل.

وشغل كلاين منصب كبير موظفي بايدن منذ أن تولى الرئيس منصبه في عام 2021، وشغل هذا المنصب لفترة أطول من زميل عمل في هذا المنصب مع أي رئيس ديمقراطي آخر منذ أكثر من 50 عامًا.

ومن المتوقع أن يظل كلاين قائمًا في المنصب لضمان انتقال سلس لخليفته الذي سيتولى المنصب وسط معركة شرسة للبيت الأبيض في الوقت الراهن.

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