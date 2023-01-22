شاهد.. قناة لبنانية تتطاول على المقدسات الدينية!

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. تقول القاعدة الذهبية "تنتهي حرية الفرد حين تبدأ حرية الفرد الآخر"، لكن بالنسبة لبعض وسائل الاعلام اللبنانية فإن ما تدَّعيه من حرية لها يتخطى حدود الآخرين ورموزهم ومقدساتهم.

وبعد تطاول قناة الجديد على بيئة المقاومة والمجتمع في مناطق جنوبي لبنان، قناة إل بي سي تنضم الى سرب المتطاولين على رموز الآخرين من خلال مقطع فيديو يتطاول على مكون هام في المجتمع وعلى مقدساته الدينية.

من الواضح أن القناة وطاقم العمل هذا يفهمون حرية التعبير بشكل خاطئ تماما.

وعلقت "مريم شهاب" حول هذا الموضوع كاتبة: "للمثقفين الجدد والتافهين دائما لا اللغات بتعملكم ناس ولا المناصب بتعلي من قيمتكم ولا السكتشات التافهة رح تعمل منكم شي مهم. التافه بيضل تافه! ونحنا هيك منشوفكم".

وغردت"ليلى نيكولاس": "صار عنا لغات: شيعية ومسيحية وسنية ودرزية؟ أقل ما يقال هنا، أننا فقدنا معنى احترام النفس واحترام التنوع واحترام المجموعات. الانهيار الاقتصادي يعالج، إنما انهيار الاخلاق والقيم والتربية فكيف يعالج"؟

بدورها كتبت الصحافية "ايناس كريمة" مغردة: "ربما فات ال بي سي أن الشيعة غير محصورين بلبنان وأن عنوان الحلقة في غاية السخافة بالتوازي طبعا مع المضمون، لكن من قال أن الحسين ملكية شيعية؟ هو حفيد نبيّنا وتمرير الحلفان به زورا لا يمرّ! ندرك حجم المنفعة من الهجمات بغطاء كوميدي ونتغاضى كرمالكم ولكن ثمة شعرة فاصلة ما بين الاجندة والحقارة".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..