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رئيس مجلس الشورى الاسلامي قاليباف: اي خطوة ضد حرس الثورة تعتبر اساءة للشعب الايراني

الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

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