العراق.. القضاء على إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في كركوك

العالم - العراق

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان لها، أنه "بمتابعة حثيثة ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكن ابطال الفوج الاول اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية من قتل احد الارهابيين حاول استهداف اهالي القرية والقوات الامنية حيث تم تطويق القرية ونصب كمائن بكافة طرق التسلل ومناطق القصب والاحراش وبعد اعتراضه ومحاولة ايقافه حاول استهداف القطعات بالحزام الناسف اضافة الى عبوة ناسفة كان يحملها ورمانات يدوية عدد 2 ، تم تعرضه واردائه قتيلاً وتمت معالجة الحزام والعبوة التي كان يحملها من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة التنفيذ الواجب ".

واضاف، انه "كان لأهالي القرية جهد ساند وداعم لقواتنا الامنية في قتل الارهابي من خلال تعاون المواطنين وتقديم معلومات مهمة في متابعة المطلوبين ، ولازالت القطعات في متابعة ثلاث عناصر كانوا يحاولون التسلل الى القرية ذاتها ".