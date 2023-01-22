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العراق.. القضاء على إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في كركوك

العراق.. القضاء على إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في كركوك
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، قتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا حاول التسلل إلى قرية الشريفية التابعة الى ناحية الرياض في كركوك شمال البلاد.

العالم - العراق

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان لها، أنه "بمتابعة حثيثة ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكن ابطال الفوج الاول اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية من قتل احد الارهابيين حاول استهداف اهالي القرية والقوات الامنية حيث تم تطويق القرية ونصب كمائن بكافة طرق التسلل ومناطق القصب والاحراش وبعد اعتراضه ومحاولة ايقافه حاول استهداف القطعات بالحزام الناسف اضافة الى عبوة ناسفة كان يحملها ورمانات يدوية عدد 2 ، تم تعرضه واردائه قتيلاً وتمت معالجة الحزام والعبوة التي كان يحملها من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة التنفيذ الواجب ".

واضاف، انه "كان لأهالي القرية جهد ساند وداعم لقواتنا الامنية في قتل الارهابي من خلال تعاون المواطنين وتقديم معلومات مهمة في متابعة المطلوبين ، ولازالت القطعات في متابعة ثلاث عناصر كانوا يحاولون التسلل الى القرية ذاتها ".

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العراق.. القضاء على إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في كركوك

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