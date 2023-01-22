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رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي : لو لا فيلق القدس والشهيد سليماني لكان الوضع في منطقتنا مختلفا

الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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