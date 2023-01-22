مسؤولون إسرائيليون يهاجمونه: 'ما يفعله نتنياهو في الحكومة، انقلاب'

العالم - الإحتلال

وبحسب إذاعة "كان" الإسرائيلية، قال الوزير الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون: "ما يفعله نتنياهو ليس إصلاحا قانونيا، ولكنه انقلاب، إن نتنياهو يريد السيطرة على الهيئة القضائية".

في ذات السياق، بين عضو الكنيست عوديد فورير لراديو صحيفة "يديعوت أحرونوت": "الدولة التي يسيطر فيها رئيس السلطة التنفيذية على كل من السلطتين التشريعية والقضائية، ليست دولة ديمقراطية"، مضيفا: "حكومة نتنياهو تهدف لتدمير سلطة القانون".

وشارك ما يقارب 50 ألف إسرائيلي مساء أمس في مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو وذلك في ساحة "هبيما" في تل أبيب ومدينة حيفا ومدينة القدس وبئر السبع.