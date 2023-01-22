الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس الشورى الاسلامي يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني القادم

الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفكيك شبكة تجارة مخدرات في نينوى شمال شرق العراق

رهان 'محمد بن سلمان' على الرياضة مستمر

شاهد بالفيديو.. أوروبا لن تتخذ قرارات صارمة ضد الحرس الثوري لهذا السبب..

وزير الخارجية الايراني: البرلمان الأوروبي أطلق النار على قدميه

مجلس الشورى يدين الإجراء الأخير للبرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري

المكتب السياسي لأنصار الله يدين إحراق نسخة من القرآن في السويد