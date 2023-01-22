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حركة 'حماس' تدين إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد

حركة 'حماس' تدين إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء السبت، إقدام متطرف على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

العالم - فلسطين

وعبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم عن استنكار الحركة لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة ستوكهولم.

واعتبر قاسم أن حرق المصحف استفزاز لمشاعر كل المسلمين، وعدوان سافر على عقيدتهم، داعيا السويد إلى تقديم الاعتذار للمسلمين على هذه الجريمة.

وأوضح أن هذ السلوك المتطرف من شأنه نشر الكراهية والتحريض على العنف وإيجاد بيئة خصبة للتشدد.

وطالب قاسم المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المستنكرة، ونبذ كل أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها.

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