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إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة الشهيد سليماني الفضائية

إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة الشهيد سليماني الفضائية
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية حسين دليريان عن إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة الشهيد سليماني الفضائية .

العالم - ايران

واضاف دليريان في تصريخ له اليوم الاحد، إن تنفيذ هذا المشروع المسمى بمشروع الشهيد سليماني ، والذي يعتبر بالفعل أول مشروع لمنظومة الأقمار الصناعية في بلادنا ، له أهمية كبيرة للبلاد بسبب الإنجازات التي تحققت في إنتاج مسلسلات الأقمار الصناعية وشبكاتها.

وتابع قائلا : في الوقت الحالي ، مضى أقل من شهر على الموافقة على برنامج الفضاء العشري ، ومن أهم بنوده تنفيذ مشروع الشهيد سليماني ، ومع بدء عملية طلب العروض وتحديد الشركة المنفذة أو الشركات ، تم إطلاق مرحلة تنفيذ هذا المشروع رسميا.

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إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة الشهيد سليماني الفضائية

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