تحالف الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان يدين التدخلات الأمريكية والبريطانية

العالم- اليمن



وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أدان التحالف في بيان" المواقف الأمريكية والبريطانية الداعمة للعدوان وآخرها تصريحات الرئيس الأمريكي التي تؤكد دور واشنطن في إدارة العدوان واستمراره، وكذا تصريحات السفير البريطاني، المساندة لقرار المرتزقة رفع سعر الدولار الجمركي، ما يؤكد دور لندن في العدوان والكارثة الاقتصادية التي يعانيها الشعب اليمني ويكشف حجم التدخل الخارجي في إدارة ملفات الأزمة اليمنية ومدى ارتهان مرتزقة العدوان للخارج."



واستنكر البيان، "تلك التصريحات والتدخلات في الشأن اليمني"،مؤكداً "موقف التحالف الوطني الثابت والراسخ الرافض للعدوان والحصار ومساندة قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى في اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق النصر الكامل والتحرير الشامل للأراضي اليمنية".