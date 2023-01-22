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كنعاني: حرب الغرب الهجينة ضد إيران مصيرها الفشل

كنعاني: حرب الغرب الهجينة ضد إيران مصيرها الفشل
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايراني " ناصر كنعاني " حرب الغرب الهجينة والمعرفية ضد إيران مصيرها الفشل، وذلك في معرض اشارته الى الصمت المطبق الذي تلتزمه وسائل الاعلام الغربية ازاء التظاهرات واعمال العنف التي يقوم بها رجال الشرطة ضد المتظاهرين السلميين في باريس ولندن وتل ابيب.

العالم - ايران

وشدد " كنعاني " في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر اليوم الاحد على أن الحرب التي يشنها الغرب على ايران حاليا، انما هي استمرار للحرب العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية التي سيكون مصيرها الفشل البتة.

واشار في هذه التغريدة الى الاشتباكات والاحتجاجات التي تشهدها كل من اوروبا وفلسطين المحتلة في الوقت الحالي، وكتب ان وسائل الاعلام الغربية التزمت الصمت المطبق ولم تنبس ببنت شفة ازاء التظاهرات والاحتجاجات والاشتباكات واعمال العنف التي شهدتها باريس ولندن وتل ابيب .

وأوضح المسؤول: ان هذه الوسائل تتحدث عن أعمال الشغب في ايران التي انتهت منذ اكثر من شهر رغم كل محاولات الغرب لإثارتها وتكثيفها وتحاول تصعيدها من جديد.

يذكر أن فلسطين المحتلة تشهد وللاسبوع الثالث على التوالي تنظيم الاحتجاجات من قبل المتطرفين المعارضين لرئيس الوزراء الصهيوني " بنيامين نتانياهو ".

الجدير بالذكر أن كلا من لندن وباريس شهدتا خلال الاشهر الاخيرة تنظيم الاضرابات والاحتجات التي قمعتها الشرطة بكل عنف.

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