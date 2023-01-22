منظمة الفضاء الإيرانية تدشن قريبا مركزا للاستشعار عن بعد

العالم - إیران

وقال رئيس مركز الأبحاث في معهد أبحاث الفضاء الإيراني هادي جليلي: من المقرر تدشين مركز الاستشعار عن البعد الإيرانية في مركز الابتكارات التابع لجامعة شريف التكنولوجية.

وبناءً على خطة تنفيذ مركز الاستشعار عن البعد، من المقرر أن يتم تخصيص مقعد لكل شركة من الشركات في هذا المجال، وستوفر فرصة حضور ممثليها فيها.

ومن وظائف مركز الاستشعار عن البعد، تبادل المعرفة والمعلومات للاستفادة من المشاريع، وسيكون مكاناً للمنظمات العامة والخاصة لمعرفة القدرات الحالية و تلبية الحاجيات.

ومن ميزات أخرى لهذا المركز الاستفادة من الآراء الجماعية لقضايا مثل تعريفة الخدمات، وترتيب وتصنيف الأعمال في إطار لجنة الاستشعار عن البعد.