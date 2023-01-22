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شاهد.. احتجاجات عنيفة إثر مقتل ناشط بيئي برصاص شرطي أمريكي

الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

اندلعت في مدينة أتلانتا الأمريكية تظاهرة احتجاجية على مقتل ناشط في مجال البيئة برصاص ضابط شرطة، وسرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وتكسير.

العالم - الأميركيتان

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن مظاهرة تحولت إلى أعمال عنف في وسط مدينة أتلانتا مساء السبت في أعقاب مقتل ناشط بيئي (26 عاما) على يد السلطات المحلية هذا الأسبوع.

وألقى نشطاء ملثمون يرتدون ملابس سوداء الحجارة وأشعلوا الألعاب النارية أمام ناطحة سحاب تضم مؤسسة شرطة أتلانتا، مما أدى إلى تحطيم النوافذ الزجاجية، وكتبوا على الجدران عبارات مناهضة للشرطة، كما قاموا بإحراق سيارة تابعة للشرطة.

ووفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" فإن الضحية (تورتوجيتا) كان ينتمي إلى الأشخاص غير محددي الجنس، وطلب أثناء شجاره مع الشرطة بمخاطبته باستخدام الضمير غير المحدد "هم".

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