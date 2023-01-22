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تعليق العمل في 3 موانئ كويتية بسبب سوء الأحوال الجوية

تعليق العمل في 3 موانئ كويتية بسبب سوء الأحوال الجوية
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أوقفت السلطات الكويتية اليوم الأحد، حركة الملاحة البحرية في 3 من موانئها، بسبب سوء الأحوال الجوية.‏

العالم - الكويت

والموانئ الثلاثة المغلقة من أهم موانئ بالكويت وهي الشعيبة والدوحة، بالإضافة إلى ميناء الشويخ هو الميناء التجاري الرئيسي بالدولة، ويقع بوسط عاصمة الكويت.

وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية، إن الملاحة توقفت في هذه الموانئ منذ الساعة الثامنة صباح الأحد، إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية، وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية، والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها.

ولم تعلن المؤسسة موعدا لعودة الملاحة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الكويتية قد حذرت في تقاريرها من انخفاض الرؤية الأفقية الأحد، بسبب الضباب.

ووصل الضباب إلى أقل من 1000 متر، وقد تنعدم في بعض المناطق، وسط توقعات أن هذه الحالة ستستمر بشدة عالية لمدة 18 ساعة.

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تعليق العمل في 3 موانئ كويتية بسبب سوء الأحوال الجوية