المقدسيون يدعون للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى غدا الإثنين

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر مقدسية أن أكثر من 140 مستوطنا في مجموعات متتالية اقتحمت المسجد الأقصى، ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسا تلمودية. ودنّس عشرات المستوطنين ساحة المصلى القبلي وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، التي أمنت جولة المستوطنين في المكان.

بالتزامن مع ذلك، تعمدت قوات الاحتلال إبعاد المصلين وخاصة المرابطات من الطريق التي يسلكها المستوطنون في المسجد الأقصى. وعقب اقتحامهم المسجد الأقصى، خرج المستوطنون عبر باب السلسلة.

بينما فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وجدد المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى وخاصة يوم غد الإثنين، لإفشال كل مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المستوطنين. وأعلنت "منظمات الهيكل" عن نيتها تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى مع بداية "شهر شباط العبري"، الذي يوافق غد الاثنين ال23 من يناير الجاري.

وسيّر أهالي الداخل المحتل حافلات للأهالي من مدينتي قلنسوة والناصرة لأداء صلاتي الظهر والعصر في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه.