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بانوراما: اوروبا أمام الاختبار الايراني، وتداعي حكومة نتنياهو بعد اقالة درعي

بانوراما: اوروبا أمام الاختبار الايراني، وتداعي حكومة نتنياهو بعد اقالة درعي
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أن حرس الثورة الاسلامية له الريادة في مكافحة الارهاب بالمنطقة، معتبرا أن مساعي العدو ضد الحرس يائسة ومحكوم عليها بالفشل كصفقة القرن.

خاص بالعالم

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أن البرلمان الايراني قرر الرد بالمثل على وضع البرلمان الأوروبي حرس الثورة الاسلامية على قائمته للإرهاب.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... اقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو رئيس حزب 'شاس' أرييه درعي من منصبه كوزير للصحة والداخلية، امتثالا لقرار المحكمة العليا.

وأثار حكم المحكمة نقاشا عاصفا في الكيان بالتزامن مع احتجاجات واسعة ضد سياسة حكومة نتنياهو ما يؤشر الى اتساع المأزق السياسي في كيان الاحتلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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