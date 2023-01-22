بانوراما: اوروبا أمام الاختبار الايراني، وتداعي حكومة نتنياهو بعد اقالة درعي

خاص بالعالم

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أن البرلمان الايراني قرر الرد بالمثل على وضع البرلمان الأوروبي حرس الثورة الاسلامية على قائمته للإرهاب.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... اقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو رئيس حزب 'شاس' أرييه درعي من منصبه كوزير للصحة والداخلية، امتثالا لقرار المحكمة العليا.

وأثار حكم المحكمة نقاشا عاصفا في الكيان بالتزامن مع احتجاجات واسعة ضد سياسة حكومة نتنياهو ما يؤشر الى اتساع المأزق السياسي في كيان الاحتلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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