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رئيس منظمة الفضاء الإيرانية:

البدء في المرحلة التشغيلية لـ كوكبة 'الشهيد سليماني' للأقمار الصناعية

البدء في المرحلة التشغيلية لـ كوكبة 'الشهيد سليماني' للأقمار الصناعية
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالارية، عن البدء في المرحلة التشغيلية لـ "كوكبة الشهيد سليماني للاقمار الصناعية"، باعتبارها أول منظومة أقمار صناعية محلية.

العالم - إيران

واوضح "سالارية" في تصريح اليوم الأحد أن منظمة الفضاء الإيرانية، في إطار "خطة الفضاء العشرية" للبلاد وأيضا بهدف توفير الخدمات ذات الصلة للمواطنين والأجهزة العامة والخاصة، تبنت مشروع كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية للاتصالات الإيراني الفريد من نوعه.

وأضاف هذا المسؤول أن منظمة الفضاء الوطنية تسعى في سياق تطوير هذه المنظومة الأقمارية، التركيز على طاقات الشركات المعرفية التابعة للقطاع الخاص في مجال إنتاج الأقمار الصناعية الصغيرة؛ مبينا أن النجاح في هذه المرحلة سيضمن الخطوات التطويرية التالية واتخاذ المزيد من الإجراءات لاستكمال كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية أيضا.

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رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: البدء في المرحلة التشغيلية لـ كوكبة 'الشهيد سليماني' للأقمار الصناعية