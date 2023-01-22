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مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة بالخليل..وجيش الاحتلال يأمر بإغلاق المنازل

مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة بالخليل..وجيش الاحتلال يأمر بإغلاق المنازل
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

استهدف مقاومون اليوم الاحد، مستوطنة"كريات اربع" المقامة على اراضي الفلسطينيين في مدينة الخليل.

العالم - الإحتلال

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراض فلسطينية في مدينة الخليل، تعرضت لإطلاق نار مساء اليوم الأحد، دون وقوع إصابات بين المستوطنين.

وأكدت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية، "حدوث إطلاق نار نحو حي غال، في كريات أربع دون وقوع إصابات، وربما تضرر مبنى هناك".

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، انه بعد إطلاق النار، صدرت تعليمات لسكان منطقة غال في كريات أربع بإغلاق منازلهم وفرض إجراءات أمنية وعسكرية مشددة في المنطقة.

وأشارت إلى ان قوات الجيش الإسرائيلي بدأت في البحث عن مطلقي النار.

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