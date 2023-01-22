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مفتي عُمان يدين حادثة إحراق القرآن بالسويد

مفتي عُمان يدين حادثة إحراق القرآن بالسويد
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعرب مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عن استنكاره وإدانته لحادثة حرق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في السويد.

العالم - عمان

وقال الشيخ الخليلي، في بيان نشره على صفحته الرسمية على "تويتر" اليوم الأحد، إن "إقدام أحد المتطرفين الحاقدين على الإسلام وعلى الأمة المسلمة على إحراق كتاب الله تعالى بين الملأ من الناس في السويد هو دليل بَيِّن على ما انتهى إليه حقدهم وكراهيتهم لدين الله تعالى".

وأشار مفتي سلطنة عُمان إلى أنه "وإن أحرق حروفه وكلماته فإنه لا سبيل له إلى إطفاء نوره، وطمس هدايته".

وأضاف: "يشكل هذا الأمر تحدياً سافراً لجميع الأمة المسلمة، وهو مما يوجب على حكوماتها وشعوبها أن تواجه هذا التحدي بحزم وعزم حتى تصون كتاب الله تعالى -الذي هو منبع ذكرها، وأساس عزتها وسلطانها- عن كل عبث من أولئك الحاقدين، وتقطع أيديهم عن التطاول عليه".

وختم قائلاً، في إطار حديثه عن الدفاع عن القرآن الكريم، إن "هذا أمر تعبدي فرضه الله تعالى على الجميع، وإن كان هو الكفيل بحفظ كتابه وإتمام نوره".

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