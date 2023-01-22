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القوات المسلحة الايرانية: القرار الاوروبي ضد حرس الثورة انتهاك للقانون الدولي

الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

دان المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شکارجي خطوة الاتحاد الأوروبي بإدراج حرس الثورة الاسلامية في ما يسمي بـ"قائمة الارهاب"، مؤکداً انها تنتهك القوانين الدولية.

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد شکارجي في تصريح خص به قناة العالم الاخبارية ان خطوة الاتحاد الأوروبي مسيسة ولا أحد يستطيع استهداف حرس الثورة الاسلامية.

وعبر المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية عن أسفه ازاء الصمت العالمي تجاه هذه الخطوة الاوروبية.

وأکد العميد شکارجي ان حرس الثورة الاسلامية لعب دوراً كبيراً في مكافحة الارهاب.

يذكر ان البرلمان الاوروبي صادق يوم الخميس الماضي على مشروع قرار يدعو إلى إدراج الحرس الثوري الإسلامي في قائمة "الجماعات الإرهابية" التابعة للاتحاد الأوروبي، وهذا الإجراء تم اقتراحه من قبل بعض المسؤولين الأوروبيين وخاصة وزير الخارجية الألماني.

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شاهد بالفيديو.. القوات المسلحة الايرانية: القرار الاوروبي ضد حرس الثورة انتهاك للقانون الدولي

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