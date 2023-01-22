الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الأوكراني يأخذ 'قرارا عاجلا' بشأن الأسلحة الغربية

الجيش الأوكراني يأخذ 'قرارا عاجلا' بشأن الأسلحة الغربية
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إنه سيعمل على تشكيل وحدات جديدة مدربة على أسلحة الناتو لدمجها في الجيش.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وفي وقت سابق، قدمت دائرة المخابرات الفيدرالية الألمانية BND، تقريرا يفيد بأن الجيش الأوكراني يفقد عددا مكونا من ثلاث خانات من القوات يوميا بالقرب من باخموت، مما قد يؤثر سلبا على خط الدفاع.

أفادت بذلك صحيفة "شبيغل" الألمانية، وتابعت: "أبلغت دائرة المخابرات الفدرالية، في إطار اجتماع سري هذا الأسبوع، النواب بالوضع في أوكرانيا. وما تمكنت الأجهزة الخاصة من الإبلاغ عنه مثير للقلق، حيث يعاني الأوكرانيون الآن من خسائر فادحة على الجبهة بالقرب من باخموت "أرتيموفسك" وفي إحاطة دائرة المخابرات الفدرالية، تم سماع عدد القتلى المكون من ثلاث خانات يوميا".

ووفقا للمخابرات الفيدرالية، فإن سقوط أرتيوموفسك سيكون له تداعيات "على طول خط الدفاع الأوكراني بأكمله"، حيث تذكر "شبيغل" في هذا السياق متطلبات المستشار الألماني أولاف شولتس لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد.

روابط ذات صلة

ضابط أمريكي يحذر بلاده من إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي 'باتريوت'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد شريف: حرس الثورة يواصل مهامه دون الاكتراث بالحرب النفسية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-01-2023

مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر رجب

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-01-2023

شاهد بالفيديو.. حكم قضائي ضد وزير اسرائيلي يضع حكومة نتنياهو علی المحك

قلم رصاص غالبية شعوب الدول المطبعة ترفض الاعتراف بـ"اسرائيل"