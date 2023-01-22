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العميد شريف: حرس الثورة يواصل مهامه دون الاكتراث بالحرب النفسية

العميد شريف: حرس الثورة يواصل مهامه دون الاكتراث بالحرب النفسية
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الأحد، أن حرس الثورة يواصل أداء مهامه القانونية والثورية دون الاكتراث بالحرب النفسية والإعلامية المعادية.

العالم - إيران

وفي تصريح له، قال العميد رمضان شريف: لدينا في حرس الثورة نقاط عطف إعلامية عديدة، ويشكل إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة التجسسية "غلوبال" وحجز ناقلة النفط البريطانية التي ارتكبت مخالفة في الخليج الفارسي، نقطتي عطف خلال السنوات الأخيرة في المجال الإعلامي، حيث أن الأخبار المنتشرة كانت صحيحة ودقيقة بقدر لم تبق مجالا للشك والشبهات.

وأضاف: لدينا نقاط عطف أخرى في مجال الإعلام والتي أدت أيضا إلى رفع مكانة حرس الثورة، بما فيها الإعلان عن نهاية داعش من قبل الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني القائد الشجاع في جبهة المقاومة والبطل الوطني للإيرانيين.. كما يمكن مشاهدة ذروة الدعم الشعبي للقوات المسلحة خلال المراسم العظيمة والمتعددة لتشييع جثمان الشهيد سليماني، والتي أرسلت رسائل خاصة وذات معنى إلى العالم بأسره.

وأشار العميد شريف إلى الحرب النفسية والهجمات الإعلامية التي يطلقها العدو ضد حرس الثورة ومحاولاته لإلقاء الشبهات والشك حول مجالات أداء هذه المؤسسة الثورية والشعبية، وقال: إن الحرس ودون الاكتراث بهجمات العدو يواصل أداء مهامه القانونية وواجباته الثورية والذاتية، ويضع إيعازات القائد وأوامره نصب العين، ويتواجد في مقدمة ميادين تلبية احتياجات البلاد والشعب الإيراني الشريف بكل تضحية وفداء.

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العميد شريف: حرس الثورة يواصل مهامه دون الاكتراث بالحرب النفسية

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