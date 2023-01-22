رئيسي يكلف الخارجية بمتابعة حقوق إيران في مياه نهر هيرمند

العالم - إيران

وأشار الرئيس إبراهيم رئيسي، في اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، إلى التقدم الملحوظ في مشروع شبكة المعلومات الوطنية في الحكومة الحالية، وأكد ضرورة اهتمام الجهات المعنية بتسريع إكمال شبكة المعلومات الوطنية.

وفي جزء آخر من تصريحاته، وصف رئيس الجمهورية أهالي سيستان وبلوشستان بأنهم حماة حياض إيران الصادقون والعريقون، وفي إشارة إلى المشاكل التي تواجه إمدادات الطاقة في هذه المنطقة، كلف نائبه الأول بمتابعة حل هذه المشكلة على وجه السرعة.

كما كلف الرئيس رئيسي وزير الخارجية وممثله الخاص لشؤون أفغانستان بالمتابعة الجادة لمسألة حقوق إيران المائية من نهر هيرمند وتوفير المياه التي يحتاجها أبناء سيستان وبلوشستان من خلال التشاور مع الهيئة الحاكمة في أفغانستان.