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مظاهرة حاشدة في الرقة للتنديد بجرائم وانتهاكات 'قسد'

مظاهرة حاشدة في الرقة للتنديد بجرائم وانتهاكات 'قسد'
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

تظاهر المئات من أبناء مدينة الرقة شرقي سوريا اليوم، احتجاجاً على "جرائم ميليشيا قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية، وإقدام مسلحيها على قتل امرأة وطفلتها في حي المشلب.

العالم- سوريا

وذكرت مصادر محلية أن المئات من أهالي مدينة الرقة تجمعوا عند دوار النعيم للتنديد بميليشيا قسد، وانتهاكاتها وممارساتها الترهيبية، ولا سيما تسترها مؤخراً على مجرمين أقدموا على قتل امرأة وطفلتها في حي المشلب.

وبينت المصادر أن الأهالي قاموا بطرد مسلحي الميليشيا المتمركزين بالقرب من دوار الدلة، وإحراق نقطة عسكرية لهم بالقرب من المحكمة في المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا قسد استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة، وأجبرت المحال التجارية على الإغلاق، وفرضت لاحقاً حظر تجوال كلي، وأقامت الحواجز المسلحة على مداخل ومخارج القرى بريف المدينة، ومنعت الأهالي من القدوم للمشاركة في المظاهرات ضدها.

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