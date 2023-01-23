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وكيلة غوتيريش للشؤون السياسية: نعتزم استحداث منصب يخص العراق

وكيلة غوتيريش للشؤون السياسية: نعتزم استحداث منصب يخص العراق
الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، الأحد، عن عزم الأمين العام استتحداث منصب مستشار للتغير والأمن المناخي في العراق.

العالم - العراق

وقالت رئاسة جمهورية العراق في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل الأحد في قصر بغداد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بحضور المندوب الدائم ل‍جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة محمد حسين محمد بحر العلوم، ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية عباس كاظم عبيد".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان " بحث العلاقات بين العراق والأمم المتحدة عبر بعثتها ووكالاتها العاملة في العراق بمختلف اختصاصاتها، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين وبما يعُزز تحقيق الأهداف الموضوعة".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الوقت الطويل الذي استغرقته فترة الانتخابات وتشكيل الحكومة كانت لها نتائج إيجابية من خلال تشكيل حكومة تمثل العراقيين"، وتحدث عن "نتائج زيارته إلى القمة العربية في الجزائر وإلى قمة المناخ في شرم الشيخ، حيث لمس لدى الجميع دعمهم ورغبتهم في أن يلعب العراق دوره المتميز الذي سيساعد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة".

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