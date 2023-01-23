الكيان الغاصب والأزمة الوجودية – الجزء الثاني

العالم – نوافذ

وقال ضيف الحلقة الباحث السياسي الدكتور مصطفى اللداوي إن رئيس الكيان الصهيوني كان قد شعر بالخطر بشأن مستقبل كيانه المحتل بعد الاخفاق المتكرر الانتخابات الفاشلة في الكيان المحتل.

وأضاف أن الاسرائيلين باتو يشعرون بأن كيانهم أصبح في خطر في ظل اعتقاد المتدينيين الإسرائيلين بقرب زوال الكيان مشيرا الى أن الاسرائيليين يعيشون حالة ذعر وهاجس بشأن المستقبل.

الدكتور مصطفى اللداوي إن الدولة الاسرائيلية المحتلة اليوم غير مرتبطة بالبعد العقائدي اليهودي ولم يعد هناك جيل مستعد للتضحية من أجل غيره.

من جهته قال المختص بالشؤون الإسرائيلية علي حيدر إن مسئلة القلق الوجودي في الكيان الاسرائيلي هي المسألة ملازمة ولا يمكن أن تنفك عنه.

وأضاف إن الكيان الاسرائيلي هو كيان استبدالي ولم يأتي الى منطقة فارغة وملئها وانما هجر شعبها وإن معظم هذا الشعب لا يزال على أرض فلسطين يقاوم.

علي حيدر أكد انه عندما نتحدث عن المسألة الوجودية للكيان الاسرائيلي لا نتحدث عن المسألة

غيبية ولا نتحدث عن المسألة ستحصل بطريقة اعجازية وان كان للغيب مكانته ودوره وحيزه.

بدوره قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن هناك عدة أسباب للأزمة الداخلية وإن مشاعر القلق لدى أطراف مختلفة في الكيان الصهيوني تأتي لأسباب مختلفة.

وأضاف أن أزمة القلق الأساسية والوجودية والعميقة هي الفشل الكبير للحركة الصهيوني، مشيرا الى أن الحركة الصهيونية جائت بركنين والركن الأولى الذي حققته هو احتلال الأرض الفلسطينية والركن الثاني هو اخراج الفلسطينيين من أرض وطنهم فلسطين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

علي حيدر – مختص بالشؤون الإسرائيلية

د. مصطفى اللداوي – باحث سياسي

د. مصطفى البرغوثي – الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية