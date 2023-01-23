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الكيان الغاصب والأزمة الوجودية – الجزء الأول

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

الكيان على شفى حرب والمجتمع اليهودي في تمزق دائم.

العالم – نوافذ

هذا ما آل اليه الكيان بلسان كبار المسؤولين فيه من سياسيين عسكريين واعلاميين. فالاخطار داخله تتعاظم وتتشاعب. والعداء بين قبائله يتفاقم باعتقاد كل منها بالتفوق والتفرد ووسم الآخر بالدونية والهامشية.

خليط هجين من المتعصبين والمتخلفين ومخاوف من استعادة تاريخية لحرب الاشقاء وصفت بالأشد قسوة لما خلفته من نتائج مروعة، قتلا وتدميرا مع تحذير من تفكك الكيان أو اضعافه أو حتى اختفائه من خريطة العالم.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الحرب الداخلية في كيان الاحتلال السرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

علي حيدر – مختص بالشؤون الإسرائيلية

د. مصطفى اللداوي – باحث سياسي

د. مصطفى البرغوثي – الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

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