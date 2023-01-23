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عبداللهيان: جرح مشاعر المسلمين ومعاداة الإسلام بذريعة دعم حرية التعبير يجب ألا يصبح شائعا بالدول الأوروبية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

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