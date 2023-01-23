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كنعاني: حرس الثورة الاسلامية مؤسسة كبيرة للدفاع عن أمن وسيادة البلاد وحقوق الشعب الايراني

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

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