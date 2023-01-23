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الأمم المتحدة: 9277 لاجئا سوريا غادروا الأردن في عام 2022

الأمم المتحدة: 9277 لاجئا سوريا غادروا الأردن في عام 2022
الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

كشفت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 9277 لاجئا سوريا غادروا الأردن خلال العام الماضي إما عائدين إلى سوريا أو عبر إعادة التوطين في بلد ثالث.

العالم - سوريا

وذكرت بيانات المفوضية الأممية، أن 4013 لاجئا سوريا عادوا من الأردن إلى سوريا بينما غادر 5264 لاجئا سوريا إلى بلد ثالث في عام 2022، بحسب موقع “عمون”.

وفي العام ذاته، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من كافة الدول المستضيفة 50966، مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.

في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، استأنف لبنان تنظيم عمليات إعادة مئات اللاجئين السوريين والتي يصفها بأنها “طوعية” فيما تعتبرها منظمات حقوقية بمثابة “إعادة قسرية”.

ووفقا لبيانات المفوضية فقد عاد 9711 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلادهم، و444 من مصر، و2845 من العراق، و33953 من تركيا، و4013 من الأردن.

وتؤكد المفوضية أن أرقام العائدين إلى سوريا هي الأرقام التي جرى “التحقق منها أو مراقبتها من قبل المفوضية ولا تعكس العدد الكامل للعائدين، والذي ربما أعلى بكثير”.

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الأمم المتحدة: 9277 لاجئا سوريا غادروا الأردن في عام 2022

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